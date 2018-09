Motociclista si scontra con una Punto e muore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IERI MATTINACAVAZZO CARNICO La corsa disperata in ospedale non è servita. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto che l'ha visto protagonista. Massimiliano Pillinini, 48enne operaio della Pittini di Osoppo, residente a Somplago di Cavazzo Carnico, è deceduto nel pomeriggio di ieri al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato ricoverato a seguito dell'incidente in cui è rimasto protagonista in mattinata. Erano le 10.30 quando in sella alla sua moto da strada, dalle sponde del lago si stava dirigendo verso Tolmezzo lungo...