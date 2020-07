LA VICENDA

UDINE Si è chiusa con un patteggiamento la vicenda giudiziaria che vedeva sul banco degli imputati una ventiduenne di Tolmezzo, con l'accusa di omicidio stradale in seguito al tragico incidente in cui era morto il 16 settembre 2018 a Cavazzo Massimiliano Pillinini. Ieri, davanti al giudice del Tribunale di Udine Emanuele Lazzaro, la ventiduenne carnica ha patteggiato la pena (sospesa) di un anno e quattro mesi, più la sospensione della patente per lo stesso periodo di tempo. Lo rende noto lo Studio 3A-Valore spa, cui si sono affidati i familiari dell'uomo.

«Nulla potrà restituire il 47enne di Cavazzo Carnico, apprezzato dirigente delle Ferriere Nord di Osoppo ai suoi cari, ma i familiari, presenti in aula, hanno almeno ottenuto un po' di giustizia anche sul fronte penale: la figlia 19enne Valentina, l'anziana mamma Bianca e i fratelli Dario e Danilo», fa sapere la società specializzata nel risarcimento danni, che spiega che i familiari di Pillinini sono stati assistiti dal Studio 3A attraverso l'area manager e responsabile della sede di Udine, Armando Zamparo e sono già stati pienamente risarciti sul piano civile.

Pillinini, quella maledetta domenica, stava facendo un giro con la sua Ktm 690 Duke B3, percorreva la Strada Regionale 512 e alle 10.25 si trovava poco fuori il centro abitato di Cavazzo, all'altezza dell'intersezione con via IV Novembre. Ed è da questa laterale che è uscita la giovane, alla guida di una Fiat Grande Punto, che arrivava da Cavazzo e ha girato a sinistra verso Somplago per immettersi sulla regionale. In quella circostanza il motociclista ha trovato la morte. Secondola ricostruzione dell'accusa, sostenuta dal Pm titolare del fascicolo Elena Torresin nella sua richiesta di rinvio a giudizio, la giovane avrebbe «omesso di dare la precedenza alla moto di Pillinini, che in quel frangente stava percorrendo la SR nell'opposta corsia di marcia e in prossimità del citato punto di intersezione, nonché per aver omesso di eseguire la manovra di svolta a sinistra con la massima prudenza e senza creare pericolo per gli altri utenti della strada, andando a collidere con il motociclo».

Pillinini ha tentato di frenare per evitare l'ostacolo materializzatosi all'improvviso davanti a sé ma, pur procedendo a una velocità moderata, non ce l'ha fatta, andando a impattare contro la parte centro-anteriore della fiancata sinistra della Punto. Un impatto terribile, il centauro è stato caricato sul cofano, ha sbattuto contro il parabrezza ed è stato sbalzato in aria rovinando sull'asfalto ad alcuni metri di distanza. A nulla è valsa la corsa disperata dell'elisoccorso partito da Campoformido che l'ha trasportato all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine, dov'è giunto in condizioni disperate, spirando alle 14.

