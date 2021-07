Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DRAMMACODROIPO Non ce l'ha fatta l'operaio rimasto folgorato da una potente scarica elettrica nella mattinata di mercoledì mentre stava effettuando delle manutenzioni in un parco fotovoltaico lungo la statale Pontebbana in comune di Codroipo. Luca Toniolo, 41 anni di Cittadella, in provincia di Padova si è spento la scorsa notte al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove era stato ricoverato a seguito delle gravissime ferite...