Montagna friulana, appello all'unità E Sappada è il nuovo punto di forza

L'INVITOUDINE La montagna friulana deve imparare a fare squadra, superando la logica dei campanili e, in particolare, sfruttando la grande opportunità che le viene offerta dal recente passaggio di Sappada dal Veneto al Friuli. È l'appello all'unità lanciato dalla presidente di Federalberghi Fvg, Paola Schneider, che invita a superare le divisioni e a sfruttare invece le potenzialità, unendo i punti di forza. Secondo la presidente, Tarvisiano e Carnia potrebbero e dovrebbero essere venduti come un prodotto unico in chiave turistica: «Ci...