«Monsignor Soravito generoso e instancabile»

L'ADDIOUDINE Un omaggio e un ricordo commosso, ieri, per l'ultimo saluto a monsignor Lucio Soravito De Franceschi, vescovo emerito di Adria Rovigo. Ai funerali celebrati nella concattedrale di Rovigo, sono arrivate anche le parole dell'arcivescovo di Udine monsignor Andrea Bruno Mazzocato (a Udine in duomo c'è stato il rito dell'ultima raccomandazione e del commiato).Monsignor Mazzocato ha ricordato che il vescovo emerito «nella Chiesa di Udine mons. Lucio aveva ricevuto il battesimo e l'ordinazione sacerdotale. Per essa si è speso in un...