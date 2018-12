Molestie all'Isis Stringher

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UDINE«L'attenzione, mia personale e quella di tutto l'istituto, per la situazione, è massima ed è rivolta alla tutela assoluta dei minori. Sono le poche parole che Anna Maria Zilli, la dirigente scolastica dell'Isis Bonaldo Stringher di Udine, pronuncia dopo che uno dei docenti dell'istituto è stato temporaneamente sospeso dall'insegnamento, sospettato di molestie e violenza sessuale nei confronti di alcune delle sue alunne. «Proprio per garantire la tutela dei minori, il caso va trattato con la necessaria riservatezza, per evitare il...