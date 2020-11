MOBILITAZIONE

UDINE Legambiente organizza le sue camminate di protesta «per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sui sentieri e sulle mulattiere che rischiano di venire cancellati dalla realizzazione di assurdi progetti di nuove strade forestali». Ma il vicepresidente del consiglio regionale, Mazzolini attacca il sodalizio: «Legambiente vuole trasformare la montagna in una riserva indiana».

Nel mirino dell'associazione recentemente, il via libera all'intervento che riguarderà il tratto fra il rifugio Marinelli e il laghetto Plotta. «La Regione utilizzando fondi stanziati per il ripristino dei danni provocati dalla Tempesta Vaia, ha deciso di trasformare in strada la storica mulattiera che attraversa l'ultimo ripido pendio che conduce al rifugio dal versante di Timau. Inutile sottolineare che qui non ci sono alberi abbattuti dalla tempesta da recuperare; non ci sono semplicemente alberi, perché siamo oltre i 2000 metri di altitudine. In più ci troviamo in un sito di interesse comunitario (Sic) che va tutelato e all'interno del quale non è consentita la realizzazione di nuova viabilità che non sia pedonale», scrive l'associazione,. «La nostra protesta non si fermerà certamente qui hanno assicurato il presidente regionale di Legambiente, Sandro Cargnelutti ed il responsabile del circolo della Carnia, Marco Lepre perché rischiamo di perdere ambienti e percorsi unici, che sempre di più in futuro saranno ricercati dai turisti e da chi frequenta la montagna per immergersi nella natura e per godere del suo paesaggio

«Iniziative come questa di Legambiente sono una vergogna, promosse da chi non ha alcun interesse verso chi abita in montagna e da chi magari vive da altre parti, spesso in città. È inconcepibile che questi, ad ogni ipotesi di sviluppo, sappiano solo dire di no, ma la montagna non è di loro esclusiva proprietà e loro non sono gli alfieri della tutela», dice Mazzolini, infuriato per la camminata di protesta. «Non c'è nulla da difendere - prosegue Mazzolini - perché la strada forestale avrà come esigenza prioritaria la sicurezza, i lavori consentiranno il solo recupero di un vecchio tracciato molto utilizzato durante gli anni 50 e non distrugge o stravolge alcunché. Di fatto, si recupera un antico tragitto dove, peraltro, sarà vietato il transito ai mezzi motorizzati».

