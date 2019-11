CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀUDINE I veicoli elettrici sono il vero futuro della mobilità? Secondo il 53% degli abitanti del Friuli Venezia-Giulia sì, come rivela l'ultima ricerca dell'Osservatorio Sara Assicurazioni. Oltre a questi, secondo i friulani a popolare le strade delle città italiane saranno sempre più auto a guida autonoma (21%) e auto connesse (18%) cioè in grado di collegarsi a sistemi di monitoraggio dello stile di guida o app per controllo remoto. Più scettici sullo sharing: solo l'8% dei friulani pensa che la condivisione di mezzi privati...