Mobilità sostenibile, ai bimbi della materna un riconoscimento per la coscienza civica

PREMIO

RUDA È andato alla Scuola dell'Infanzia Gianni Rodari di Ruda, che fa parte del comprensivo Destra Torre di Aiello del Friuli, il secondo posto assoluto del Concorso d'idee Realizziamo assieme un'esperienza di mobilità sicura e sostenibile, un progetto realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Ufficio Scolastico Regionale, nato per sensibilizzare tutti gli studenti a un'educazione stradale attiva e consapevole. All'istituto e ai bambini che hanno partecipato è stato assegnato un premio in denaro di 350 euro. Le premiazioni si sono svolte a Trieste all'interno del Teatro Miela. Il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi fa «tantissimi complimenti ai piccoli utenti della strada che hanno partecipato e vinto il concorso. Un grazie anche alle loro insegnanti e al Dirigente scolastico. Questi sono progetti fondamentali per creare una coscienza civica, fin da giovanissimi. Ogni giorno siamo costretti a confrontarci con la strada, con i suoi pericoli e con le sue regole. Cercare di impararle fin da piccoli, farle proprie, permette di crescere come utenti consapevoli e rispettosi degli altri e di se stessi». Obiettivo del concorso è quello di stimolare i giovani ad una riflessione responsabile e partecipata sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sicura e sostenibile, intesa come cultura del rispetto delle regole e degli altri

