LA VICENDA

UDINE Malore fatale ieri mattina per un autotrasportatore croato di 60 anni, deceduto nell'area parcheggio dell'azienda Fantoni di Osoppo. Secondo quanto emerso l'uomo, a bordo del suo mezzo che trasportava legname, aveva raggiunto le aree dedicate alla pesatura e allo scarico all'interno dello stabilimento e, al termine di tutte queste operazioni, si era poi diretto verso l'uscita. È stato in quei momenti, intorno alle 11, che si è sentito male. È riuscito ad accostare e a fermarsi in un'area di parcheggio, accasciandosi poi nella cabina. A notarlo, poco dopo, un collega camionista che ha dato l'allarme, attivando così la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 118, ma purtroppo tutti i tentativi di rianimazione non hanno portato al risultato sperato.

DENUNCIA

Un artigiano di 47 anni invece è stato denunciato dopo aver minacciato, armato di una mazza da baseball, il titolare di un'azienda a seguito un violento un litigio nato per motivi commerciale. È successo nel corso della mattinata di giovedì 18 febbraio, alla Friulcarni di Basiliano. Sul posto i carabinieri di Campoformido. L'uomo è stato accusato del reato di minacce. La mazza da baseball è stata sequestrata. I Carabinieri della stazione di Udine Est ieri invece hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona a carico di un 33enne albanese residente nel capoluogo friulano. L'uomo è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nel comune di Pandino, nel Cremonese, nel periodo compreso tra febbraio 2014 e luglio 2020. Dovrà scontare la pena di cinque anni di reclusione. È stato accompagnato nella locale casa circondariale dai militari.

RICERCHE

Proseguono le ricerche di David Concina, il 48enne disperso ad Amaro dall'alba di lunedì. Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione Civile Regionale (presente con personale, droni e un elicottero) assieme ai gruppi di volontariato locale continuano a perlustrare il territorio del comune carnico, le zone impervie e gli argini dei fiumi. Intanto vengono vagliate e verificate dalla Polizia le varie segnalazioni di avvistamento dell'uomo provenienti da diverse località dei dintorni.

