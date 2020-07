MIGRANTI

UDINE Operazione interforze per bloccare il traffico di esseri umani. Trentadue migranti, ammassati in un camper, sono stati rintracciati l'altra notte alla barriera autostradale di Trieste-Lisert e in seguito bloccati all'uscita di Palmanova dell'A4. Alla guida del veicolo c'era un cittadino ucraino, residente in Italia, che è stato arrestato per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina e condotto in carcere a Gorizia. I migranti, tra cui due donne e due minorenni, sono 16 cittadini pakistani, 5 eritrei, 1 afghano e 10 bengalesi: dopo le procedure di identificazione e gli accertamenti sanitari, sono stati condotti nella ex caserma Cavarzerani di Udine per essere sottoposti a tamponi nell'eventuale ipotesi di positività al Covid-19, il che comporterebbe il trasferimento in una struttura, individuata dalla locale Prefettura, dove trascorrere il periodo di isolamento fiduciario. I due minorenni saranno condotti nelle strutture individuate per l'accoglienza specifica. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Udine, con l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nell'ambito di servizi dedicati al contrasto dell'immigrazione clandestina, con particolare riferimento alla viabilità, sia ordinaria, sia autostradale, che collega la Slovenia al capoluogo friulano. Nel pedinamento del camper sospetto dal Lisert a Palmanova ha avuto un ruolo centrale la Polizia Stradale.

I FLUSSI

Questo rintraccio si aggiunge a quelli dei giorni scorsi. Oltre una cinquantina di persone, la notte prima, erano state rintracciate nei comuni del Medio Friuli, della Basa e dell'hinterland udinese. Un'altra cinquantina di migranti erano stati intercettati fra la notte e la mattina di giovedì scorso. Nella penultima tornata, quindici persone erano state intercettate a Chiasiellis di Mortegliano, otto a Pavia di Udine, altri cinque nei pressi della rotonda del Bennet a Pradamano e una decina a Udine, in via Lumignacco. Tredici erano stati individuati anche a Latisana. Un gruppo nella frazione di Gris di Bicinicco. I richiedenti asilo provengono sempre da Pakistan, Bangladesh e Afghanistan

DAL MAS

«I Balcani si stanno mostrando come una vera e propria bomba a orologeria sanitaria. Il ministro Patuanelli, triestino, dopo essersi tirato in parte sulla questione aeroporto per non essere accusato di partigianeria, starà zitto anche su questo o vorrà finalmente coinvolgere la collega Lamorgese in un piano sanitario emergenziale e internazionale che salvaguardi l'Italia da contagi importati dall'est?». Così il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, annunciando un'interrogazione sulla questione rotta balcanica come veicolo di contagi. «Gli sbarchi saranno sicuramente più televisivi da mostrare, ma la rotta balcanica presenta caratteristiche di pericolosità che il governo sta continuando a sottovalutare, lasciando sguarnito il confine sia dal punto di vista geografico sia non fornendo a Forze dell'ordine e sanitari gli strumenti per poter intervenire. Le decine di persone entrate illegalmente in Fvg nelle ultime settimane hanno a lungo soggiornato, in paesi che oggi sono delle polveriere dal punto di vista Covid. Portandoli nei centri di accoglienza si rischia una diffusione esponenziale dei contagi».

