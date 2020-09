PROFUGHI

UDINE Non si arrestano i rintracci di migranti lungo il confine orientale del Friuli Venezia Giulia, ma arrivano anche nuove riammissioni in Slovenia. Nella giornata di domenica una pattuglia di militari dell'Esercito Italiano, congiuntamente ad un equipaggio della Guardia di Finanza, ha intercettato nel Cividalese gruppo di 5 cittadini stranieri che aveva fatto ingresso illegalmente in territorio nazionale dalla vicina Slovenia. Gli immediati accertamenti hanno permesso di ricostruire i fatti e di proporre, in base al vigente accordo bilaterale sulla riammissione dei cittadini stranieri, attraverso l'Ufficio della IV Zona Polizia di Frontiera, la richiesta di riammissione senza formalità alle Autorità slovene che, sulla base degli elementi riscontrati, dopo poche ore hanno comunicato di accettare la richiesta. Nella mattinata di ieri i cinque cittadini stranieri sono stati accompagnati da personale della Questura presso il Settore Polizia di Frontiera di Gorizia per il perfezionamento delle procedure di riammissione e la consegna alle Autorità slovene. Tale attività rientra nelle nuove direttive consegnate alle forze dell'ordine per il potenziamento del presidio lungo la linea di confine ricadente nella giurisdizione del Commissariato di Polizia di Cividale, con la predisposizione di un dispositivo che prevede l'impiego non solo di reparti di rinforzo della Polizia di Stato, in particolare il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, ma anche l'impiego del contingente militare dell'Esercito Italiano, nell'ambito dell'operazione Strade Sicure.

NELLE VALLI

Altri migranti invece sono stati segnalati sempre domenica sera intorno alle 20 nelle Valli del Natisone. Provenivano dal valico di località Solarie, nel comune di Drenchia. Li hanno indicati alle forze dell'ordine alcuni avventori del locale rifugio e alcuni escursionisti che si trovavano in zona. Sul posto è intervenuta la Polizia ma dei richiedenti asilo non si è più trovata traccia. I 15 cittadini iracheni rintracciati invece domenica notte sul sagrato della chiesa di Pontebba dai Carabinieri di Tarvisio - tre famiglie con bambini - sono stati accompagnati prima al centro temporaneo di accoglienza di via Pozzuolo, a Udine, per il triage, poi avrebbero dovuto raggiungere la casa di accoglienza di Pontebba. Successivamente sono stati trasportati all'hotel Pradibosco, nel comune di Prato Carnico. Qui trascorreranno il periodo di quarantena fiduciaria. Si tratta del secondo rintraccio di migranti iracheni in Fvg dall'inizio dell'emergenza della rotta balcanica in provincia di Udine. Infine a un gruppo di 56 migranti, provenienti per lo più da Afghanistan e Pakistan, è stato rintracciato ieri mattina dalla Polizia di Frontiera nei pressi della linea confinaria con la Slovenia, nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste). A quanto si apprende il gruppo ha attraversato il confine a piedi, attraverso i boschi, e faceva parte di un insieme più ampio di persone partite dalla Bosnia e che si sono divise in Slovenia, poco prima di varcare il confine con l'Italia. Tra i migranti, tutti uomini, ci sono anche diversi minorenni. Sono stati portati al Comando di Fernetti per le procedure di identificazione.

