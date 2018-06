CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MIGRANTILIGNANO Il Gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale sosterrà i contenuti della mozione approvata all'unanimità dal Consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro con la quale è stata espressa contrarietà all'apertura a Lignano di una comunità per minori stranieri non accompagnati. Si tratta di una posizione che rispecchia le linee in tema di immigrazione della nuova amministrazione regionale. Comincia così una nota del capogruppo del Carroccio, Mauro Bordin, che prosegue rilevando che correttamente i consiglieri proponenti hanno...