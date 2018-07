Mercatovecchio riapre alle auto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Non solo Via Mercatovecchio sarà di nuovo percorribile in auto, ma una cinquantina di posteggi verranno ricavati lungo la strada, per vedere se il cambiamento aiuterà i commercianti. Oggi la Ztl cambia volto: la giunta, infatti, si riunisce per stabilire il nuovo assetto della circolazione nel centro cittadino e su quella via, che fino a pochi mesi fa era al centro di un progetto di pedonalizzazione, torneranno le automobili. La sperimentazione, così la definisce Pietro Fontanini, durerà almeno un paio di mesi....