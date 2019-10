Mercatovecchio, lavori a rilento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LAVORIUDINE Interruzioni e lavori extra hanno rallentato il cantiere di via Mercatovecchio: slitta la scadenza e il primo lotto verrà concluso in ritardo rispetto a quanto previsto. Sulla carta, infatti, il tratto iniziale della strada avrebbe dovuto essere pronto per il 31 ottobre, invece si dovrà aspettare una ventina di giorni in più. La stessa ditta ha chiesto una proroga, motivandola sulla base di interventi esterni che non erano stati considerati.IL VICESINDACOCi sono stati lavori extra di Amga e Cafc che hanno approfittato del...