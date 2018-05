Meno ricoveri e degenze lampo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SALUTEUDINE Meno ricoveri e degenze più brevi. I 999 posti letto dell'ospedale Santa Maria della Misericordia hanno un tasso di occupazione decisamente elevato con l'84,2% per i ricoveri ordinari e il 268% per i day hospital e richiedono dunque un rapido turn over soprattutto per il day hospital che ha visto nel 2017 una riduzione dei posti letto passati da 147 a 114, un meno 29%, come previsto dalla legge regionale. Rispetto al 2016 le giornate di degenza nel corso del 2017 sono calate tanto per i ricoveri ordinari (-2.492) quanto per i day...