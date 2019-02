Massacrata in Francia, Carpacco in lutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMADIGNANO Lutto a Dignano, e in particolare nella frazione di Carpacco, per la tragica scomparsa di Celeste Assutta Pirona, casalinga di 76 anni, uccisa nella sua abitazione di Moulin a Berthecourt, nel dipartimento dell'Oise. Subito dopo il fatto è stato arrestato il figlio Ivano, sospettato del delitto, che sarebbe stato condotto in ospedale in psichiatria.«Una cosa difficile da accettare, una cosa che nessuno avrebbe mai pensato così. Mai». Poche parole, quelle pronunciate da Giovanna Assutta, una delle sorelle di Celeste,...