Maserati, passaggio del testimone fra due concessionarie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTESAUDINE Accordo di collaborazione tra due concessionarie di primo piano nel panorama della vendita di automobili in provincia e non soloA partire da oggi il mandato per la commercializzazione del marchio Maserati in Friuli passa di mano: da Autostar a Gruppo Ferri. Le due concessionarie d'auto friulane lo scorso primo luglio hanno siglato un accordo per la gestione della leggendaria Casa del Tridente che garantirà la piena continuità al brand modenese sul territorio e servizi all'avanguardia pre e post vendita. Ecco quindi che lo show...