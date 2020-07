Il coordinamento internazionale delle associazioni per la tutela dei minori ha impugnato al Tar Fvg l'ordinanza regionale che impone il distanziamento sociale nei centri estivi e nei ricreatori e, per i bambini al di sopra dei sei anni, l'utilizzo di mascherina. Il Coordinamento è intervenuto in sostegno di due genitori triestini, ricorrenti principali. Secondo i legali del Ciatdm le misure imposte ai bambini incidono infatti sulla libertà personale e possono essere imposte solo con atto avente forza di legge. Il sodalizio rileva inoltre che «sono inoltre ben documentati in letteratura i rischi di un utilizzo prolungato della mascherina». Il Tar già il 26 giugno scorso ha emesso un decreto con cui ha rifiutato la richiesta di immediata sospensione dell'obbligo di mascherina e distanziamento, fissando l'udienza per la discussione al 15 luglio prossimo. Secondo il Tar i danni alla salute dei bambini paventati nel ricorso non sono nemmeno più astrattamente configurabili dal momento che ormai la mascherina di protezione al di sopra dei 6 anni deve essere utilizzata solo «quando non è possibile rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro». Ma il coordinamento obietta che «di fatto le linee guida adottate dalla giunta regionale non sono mai state aggiornate nonostante l'ordinanza 17 del 12 giugno e le allegate linee guida dprevedano l'alleggerimento dell'utilizzo della mascherina». Il Tar osserva inoltre che le misure oggi imposte ai bimbi «sono attualmente usate da bambini di altre parti del mondo» e che non c'è motivo «per escludere che la resilienza dei bambini che frequentano i centri estivi in Fvg sia minore di quella dei bambini all'estero». Secondo il Coordinamento, però, «nella maggior parte dei Paesi europei sui bambini non grava alcun obbligo di indossare la mascherina».

