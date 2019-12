Martines: vogliono depotenziare Palmanova

PROGRAMMAZIONE

PALMANOVA Il sindaco di Palmanova Francesco Martines, una volta di più, non nasconde la sua preoccupazione per il futuro dell'ospedale della città fortezza, dopo quello che lui considera lo scippo del punto nascita. Ad offrirgli temi per polemizzare è il piano dell'Azienda sanitaria, appena presentato ai sindaci. «Sono molto preoccupato. Questo Pal dice poco e quello che dice è molto confuso. Tra pochissimo partirà un difficile percorso d'integrazione all'interno della nuova Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, che dovrà dare risposte ad un'area vastissima, con problematiche diversissime fra loro e ad un numero di utenti pari a 528mila. E non esiste una chiara pianificazione per quello che sarà l'Ospedale di Palmanova». Secondo lui «nella recente riforma sanitaria regionale non si dice nulla, nel Pal nemmeno. Ora speriamo negli atti aziendali». Il suo timore è che «si intenda depotenziare il nostro ospedale a vantaggio di altri (Latisana, Monfalcone e Udine in primis). Nessun super ospedale di Palmanova quindi. Ci troviamo invece accomunati alle strutture sanitarie di Cividale del Friuli e di Gemona, anche se noi siamo ancora classificati come ospedali spoke». Martines attacca: «C'è una precisa volontà politica di depotenziare il suo nosocomio per motivi che stanno fuori da ogni logica di seria politica sanitaria: percorso nascita non più operativo, attività ginecologica sospesa (il primario non lo vedono da mesi a Palmanova), attività pediatrica ridotta ai minimi termini, attività chirurgica trasferita il più possibile a Latisana, investimenti non attivati , capi dipartimento nominati tutti su Latisana».

