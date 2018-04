Martines: un Harrods al Monte di Pietà Fontanini punta sulla città veneta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE IDEEUDINE Sono tante le vie per il rilancio della città: alcune passano per Londra, altre per Venezia, altre ancora cercano le peculiarità locali. È di Vincenzo Martines l'idea di creare una sorta di Harrods friulano in via Mercatovecchio: secondo il candidato di centrosinistra, che ne ha parlato ieri durante l'incontro tra gli aspiranti sindaci organizzato dal mandamento udinese di Confcommercio, l'ex Palazzo del Monte di Pietà può diventare un centro del commercio di alto profilo, come l'Harrods londinese, appunto. Il Comune, assieme...