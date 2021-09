Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOUDINE Una storia da conoscere e insegnare, sulle orme di pre Checo Placereani. Un territorio da difendere e a cui dare un nuovo riferimento istituzionale dopo la cancellazione delle Province. Un'identità culturale da trasmettere, nelle aule dell'Università ma anche a teatro. Una bandiera da esporre nelle piazze e non solo nelle sedi istituzionali. E infine una lingua da tutelare continuando la battaglia per il telegiornale in...