LA CERIMONIA

UDINE Il Mits, Malignani Istituto Tecnico superiore dal 2011 ha diplomato giovani con le competenze richieste dalle aziende e questi per il 54% diplomati con più di 90 e il 18% con 100 e la lode sono già tutti occupati. «Ciò significa che il mercato del lavoro c'è, basta andare nella direzione giusta». Anzi, di questi diplomati «ce ne sono troppo pochi a fronte delle esigenze di alta formazione che le nostre imprese hanno». Così ieri la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, è intervenuta all'evento tenutosi nella sede degli industriali udinesi che ha festeggiato i diplomati al Mits 2020 e anche tutti coloro che in questi anni hanno concluso il biennio di specializzazione post diploma con il massimo dei voti in additive manufacturing, sistemi meccatronici, marketing e arredo, marketing agroalimentare. Presenti con lei, il presidente del Mits, Gianpietro Benedetti, il delegato del rettore agli Its dell'Università degli studi di Udine, Marco Sortino, Francesco Trevisan, docente dell'Università degli studi di Udine e presidente della Commissione, i rappresentanti delle imprese Danieli Automation, Brovedani Group, Cda, Fantoni. Il successo di questo percorso formativo, dato il felice incontro tra domanda e offerta che favorisce, richiede che gli Its, è stato evidenziato, siano maggiormente supportati a livello istituzionale e riconosciuti per il loro valore. «Gli iscritti e i diplomati ITS sono troppo pochi e non bastano le lauree professionalizzanti, peraltro ancora in via di sperimentazione, a colmare questo gap ha affermato Mareschi Danieli -. Abbiamo bisogno quindi di impostare subito una riforma complessiva perché, al fianco delle università tradizionali, lavorino istituzioni educative professionalizzanti in cui il ruolo centrale delle imprese sia riconosciuto e apprezzato». In Fvg, secondo le elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su rilevazioni del sistema Excelsior di Unioncamere, le assunzioni previste dalle imprese a settembre sono quasi 6 mila. Rispetto allo stesso periodo del 2019, la riduzione delle entrate programmate si attesta al -32,9%. Un riavvio cauto, quindi, ma segnali di ripresa si evidenziano per alcuni comparti dell'industria, quali alimentari e costruzioni. Il settore industriale, in particolare, dovrebbe assorbire a settembre il 40,5% delle assunzioni complessive (34,6% in provincia di Udine), un valore ben superiore al dato nazionale, 29,7%, e del Nord Est 37,9%. Un dato che conferma il valore trainante dell'industria nella ripresa. «Ancora una volta, però ha sottolineato la presidente -, risulta elevata la difficoltà di reperimento di queste figure, attestandosi al 44,5% del totale, maggiore del dato nazionale, che invece si ferma al 32,5%. In prospettiva, nel trimestre settembre-novembre le assunzioni potrebbero arrivare 16.740 a unità in Regione. Sempre che riusciamo a trovare le qualifiche che stiamo cercando». La presidente, in ogni caso, non vede nero da qui a fine anno. «I dati dell'export del II trimestre non potevano che con il segno meno, ma girando tra le imprese la sensazione che si coglie non è affatto negativa ha infatti osservato -. Siamo in miglioramento. Certo ha ammesso - con la fine della cassa integrazione sicuramente ci aspettiamo un grosso numero di lavoratori sul mercato, ma prepariamoci poiché lo sappiamo già».

A.L.

