L'INTERVENTO

MANZANO Intervento in forze ieri a Manzano, dove a quanto si è appreso, ha preso fuoco la mansarda di una villa di tre piani.

Secondo i primi accertamenti fatti dai vigili del fuoco del Comando di via Popone a Udine, il rogo sarebbe stato scatenato da ragioni di natura elettrica, per il surriscaldamento di qualche componente.

IL TENTATIVO

Fortunatamente, al momento in cui le fiamme hanno innescato l'incendio, nell'abitazione non c'era nessuno. I padroni di casa, infatti, erano fuori. Nella villetta abitano due coniugi e i loro figli, tutti maggiorenni. Il proprietario, classe 1972, al momento di rientrare nella sua abitazione, si è accorto di quanto stava accadendo e non si è perso d'animo. Con l'aiuto di un giovane, che abita non distante dalla sua casa, ha tentato di domare le fiamme, con l'aiuto di un estintore. Poi, immediatamente sono sopraggiunti i vigili del fuoco, che per avere ragione delle fiamme sono intervenuti con due squadre e con due mezzi. Il rogo è stato spento con l'aiuto dell'autoscala inviata dal Comando di Udine.

Il proprietario della villetta e il giovane che ha cercato di dargli una mano a domare le fiamme con l'estintore sono stati portati in ospedale, al Santa Maria della Misericordia di Udine, per gli accertamenti del caso, per un sospetto principio di intossicazione. Non sarebbero in gravi condizioni.

I DANNI

A quanto si apprende, il rogo avrebbe distrutto tutti gli arredi della mansarda, procurando danni anche rilevanti. È stato necessario aprire il tetto in legno dell'abitazione per fare le verifiche necessarie alla messa in sicurezza dell'immobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA