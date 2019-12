Manifatturiero, terza battuta d'arresto «Il Paese deve cambiare rotta subito»

INDUSTRIA

UDINE Terza battuta d'arresto consecutiva per l'industria manifatturiera della provincia di Udine. Cosa altro ci vuole incalza Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine per capire che il Paese deve urgentemente cambiare rotta?. Secondo le elaborazioni dell'Ufficio studi di Confindustria Udine sui risultati dell'indagine trimestrale sul comparto manifatturiero provinciale, nel terzo trimestre 2019 si è ulteriormente aggravato il rallentamento del ciclo economico. L'indicatore della produzione industriale per le imprese manifatturiere, infatti, è sceso nel trimestre luglio-settembre del -3,7% rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, e segue il calo del -2,7% del secondo trimestre e del -0,9% registrato nel primo trimestre. Prosegue quindi la diminuzione, senza interruzione, in atto dal terzo trimestre 2017. L'indice della produzione a fine anno chiuderà con una variazione media annua negativa: non accadeva dal 2013. Questa dinamica debole sottolinea Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine - è dovuta a diversi fattori, ad iniziare dall'elevata incertezza che ha frenato il commercio mondiale legata ai conflitti tariffari, alle turbolenze geopolitiche, al tormentato percorso della Brexit, al rallentamento del settore automotive, con conseguente calo degli investimenti e ristagno degli ordini e dei consumi, con ripercussioni a livello nazionale e locale, a seguito delle relazioni tra Paesi all'interno delle catene globali del valore, in particolare con la Germania, nostro primo partner.

L'andamento in discesa della produzione friulana è accompagnato dalla fragilità della domanda: Anche le vendite conferma la presidente degli Industriali della provincia di Udine - segnano nel terzo trimestre una variazione negativa del -3,2%.

