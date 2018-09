Mammografie gratis, ma le donne snobbano le visite: allarme del Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Dal Comune di Udine parte l'allarme per la prevenzione oncologica. «I numeri spiega l'assessore alla sanità Giovanni Barillari - dicono che sul territorio comunale solo il 60% delle donne aderisce allo screening mammografico. Un dato troppo basso, che noi puntiamo a far crescere arrivando al 100%: con l'aiuto delle associazioni come l'Andos, il nostro obiettivo è capire i motivi e aumentare la percentuale delle persone che si sottopongono al controllo preventivo perchè ogni 1000 mammografie non eseguite, ci sono 5 diagnosi...