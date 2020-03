IL CASO

UDINE Le donne, al tempo dei servizi educativi sospesi e della didattica a distanza, sperimentano un aggravamento della conciliazione dei tempi di lavoro e di vita. È questo l'accento che pone il Coordinamento donne della Cisl nella Giornata della donna 2020, evidenziando «quanto ancora si sia lontani dalla parità di genere». Tuttavia, proprio la situazione inedita che le famiglie si sono trovate a vivere tra fine febbraio e marzo, potrebbe rappresentare una svolta nel cammino verso la parità di genere. «Ci giungono storie le più diverse di mamme e papà che cercano di darsi il cambio per occuparsi dei figli in queste settimane in cui sono sospesi i servizi educativi», racconta Claudia Sacilotto del Coordinamento donne Cisl. «Se lavorano, a turno uno dei due cerca di fare il mattino e l'altro il pomeriggio; se è necessario prendere ferie o permessi, alternano l'assenza dal lavoro e, in questo puzzle non semplice da comporre, cercano di coinvolgere anche altri familiari». È chiaro che, considera la sindacalista, «si tratta di una gestione emergenziale, ma rende evidente quanto sia importante occuparsi della cura dei propri figli in egual misura e, soprattutto, che la parità di genere è un obiettivo che si raggiunge insieme, uomini e donne». Potrebbe stare qui, secondo la visione del Coordinamento donne Cisl, l'aspetto positivo di queste settimane convulse: «Potranno dare la possibilità di riflettere sulle esperienze vissute e far comprendere meglio l'opportunità di avere un ruolo paritario nella presa in carico dei figli. A maggior ragione se i nonni sono ancora in età da lavoro o se, a malincuore, devono stare riparati per timore di ammalarsi». Intanto, però, c'è la contingenza da superare. «Da lunedì entriamo nella terza settimana d'assenza di servizi educativi e non possiamo nasconderci che la scuola, oltre ad essere un imprescindibile presidio formativo, rappresenta un supporto per l'organizzazione della vita delle famiglie», considera Sacilotto. «La prospettiva, quindi, non è semplice. Sto pensando a chi lavora in fabbrica aggiunge -, ma anche alle donne impegnate nel commercio, che non possono gestire il tempo in autonomia». La sindacalista riconosce che in questi giorni «le attività produttive sono venute incontro ai lavoratori», soprattutto attraverso lo strumento del congedo parentale. Quello Inps può arrivare a 12 mesi, 6 mesi per la madre e altrettanti per il padre dopo il congedo di maternità obbligatorio.

«A fronte dei problemi che si stanno ponendo sottolinea la sindacalista è necessario prolungarlo e bisogna farlo subito, attraverso decreto». Contestualmente, sostiene, «dovremo lavorare a livello di Enti bilaterali per integrare l'importo dello stipendio, poiché il congedo parentale garantisce solo il 30% della paga mensile». L'8 marzo, dunque, si presenta con un'agenda molto impegnativa per superare disparità, pregiudizi e stereotipi. Che, secondo la Cisl, si combattono anche attraverso un uso appropriato delle parole. Per questo il Coordinamento Donne ha attivato un progetto che si svilupperà fino a fine anno sul valore delle parole, con l'organizzazione di gruppi di lavoro cui parteciperanno uomini e donne di differenti età, provenienza, professione. «Quattro le aree tematiche: la conciliazione, intesa come i tempi delle città, la contrattazione all'interno dei luoghi di lavoro elenca Luciana Fabbro del Coordinamento -, i nuovi linguaggi giovanili e i social network, la salute di genere». I temi sono stati definiti con l'intento «elaborare un vocabolario nuovo, per mettere in evidenza, attraverso il confronto con persone esperte di vita quotidiana, i contorni delle criticità e realizzare un protocollo condiviso di azioni e strumenti necessari a superare i gap che individueremo».

Antonella Lanfrit

