Maltrattamenti, duecento casi in otto mesi

IL CASOUDINE A un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice rosso, il trend di denunce presentate in Procura a Udine non registra un'impennata. I numeri non sono modesti, ma non registriamo un aumento delle denunce dei reati di genere, spiega il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, statistiche alla mano. Nei primi mesi del 2019, dal 1 gennaio al 3 settembre, i dati dei procedimenti penali iscritti per le fattispecie che rientrano nella disciplina più stringente dei reati in materia di violenza domestica e di genere sono...