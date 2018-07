CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALTEMPOUDINE Bomba d'acqua a Udine ovest e a Martignacco nel pomeriggio di ieri. Dopo una mattinata caratterizzata da un meteo tutto sommato buono, al di là dell'allerta per i temporali lanciato nella giornata di mercoledì dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia per 36 ore, alle 16 un violento nubifragio ha flagellato questa zona dell'hinterland udinese. Sono state colpite a macchia di leopardo anche altre aree della provincia, in particolare alcune zone della Collinare e del Medio Friuli, flagellate dalla grandine e dalla caduta...