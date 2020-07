METEO

UDINE I primi disagi provocati dall'ondata di maltempo che ha interessato dalla notte di venerdì il Friuli Venezia Giulia si sono registrati a macchia di leopardo. Tra le 3 e le 5 della mattina, i vigili del Fuoco del comando provinciale di Udine sono intervenuti a Lignano, in via Pineta, per alcuni rami sono finiti sulla sede stradale; a Osoppo alcuni alberi hanno ostruito la carreggiata in via Volontari della Libertà. Un fulmine ha colpito un traliccio dell'alta tensione a Carpeneto di Pozzuolo del Friuli, in via Orgnano. I pompieri sono intervenuti poi in mattinata, all'alba, anche sulla tratta ferroviaria Gorizia-Trieste, all'altezza di Redipuglia, per rami e pali caduti sulle rotaie. Sempre a causa del maltenpo, attorno alle 5 di venerdì c'è stato un principio d'incendio all'azienda agricola Bertuzzi Flavio, all'esterno di un capannone adibito ad allevamento di suini, sulla strada che da Carpenedo porta a Orgnano di Basiliano. Nessun danno alla struttura. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. A Manzano sfiorata la tragedia: le squadre del distaccamento di Tolmezzo sono intervenute in piazza Chiodi per un grosso albero caduto sulla sede stradale. I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare l'arteria dalla pianta che fortunatamente non ha travolto persone. Maltempo, infine, a Trieste: un albero è caduto in via Baiamonti, un altro nella borgata di Domio, mentre una tenda è stata divelta in via Navali. Alle prime luci di ieri, il personale sommozzatore del Nucleo di soccorso subacqueo acquatico del capoluogo regionale è intervenuto presso gli ormeggi esterni della Marina San Giusto per soccorrere sette persone a bordo di un'imbarcazione messa in pericolo a causa dell'ondata di maltempo. Alberi danneggiati anche ieri sera, ma fortunatamente senza gravi danni.

I pompieri, sono invece intervenuti, verso le 20.30 a Bertiolo per l'incendio di alcune balle di fieno, le cui fiamme rischiavano di propagarsi a degli alberi d'alto fusto vicini al campo: sul posto i volontari del distaccamento di Codroipo e il supporto di un'autobotte da San Vito al Tagliamento.

