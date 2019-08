Maltempo, quadri elettrici in fiamme ma anche piante e pali abbattuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MALTEMPOUDINE Ieri, come ampiamente annunciato, pioggia e temporali hanno flagellato anche la provincia di Udine. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in più località. A quanto riferito, intorno alle 10 a Latisana si è verificato l'incendio di un quadro elettrico. Uno senario analogo anche a Bicinicco, dove è stato necessario l'intervento più corposo della mattinata: nella sede di un'associazione sportiva in via Cuccana, infatti, ha preso fuoco un quadro elettrico nel fabbricato che ospita gli spogliatoi. Ma i vigili del fuoco del...