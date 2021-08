Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LUTTOUDINE È scomparso nella notte tra sabato e ieri, per un malore, il direttore dell'area tecnica di Autovie Venete, l'ingegnere Enrico Razzini.Nato il 25 maggio 1955 a Montodine in provincia di Cremona, dopo la laurea conseguita al Politecnico di Milano, ha iniziato la carriera nel settore delle costruzioni ricoprendo ruoli di importanza in alcune aziende private.Nel 2006, dopo una breve esperienza come libero professionista nel Comune di...