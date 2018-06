Macchina fuori strada, una famiglia finisce in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCODROIPO Grave incidente stradale lungo la statale 13 Pontebbana nel territorio del comune di Codroipo all'altezza della fabbrica Rhoss intorno alle 4.30 di ieri notte. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Udine Est, intervenuti sul posto per tutti i rilievi e per la viabilità, il conducente di una auto di marca Dr, modello Motor, ha perso il controllo e la vettura, forse per un colpo di sonno. La macchina ha perso aderenza ed è finita in un fosso mentre stava procedendo da Pordenone. La Dr si...