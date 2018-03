MACABRA SCOPERTA RUDA Cerca il cane fuggito in mezzo alle campagne inseguendo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MACABRA SCOPERTARUDA Cerca il cane fuggito in mezzo alle campagne inseguendo una lepre e trova i resti di un corpo umano.È successo nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17.30, tra i comuni di Ruda, Villa Vicentina e Fiumicello, in una zona in aperta campagna vicino alla frazione di Cortona di Ruda.Il padrone del cane, un ragazzo del posto, che si era fatto aiutare dai parenti per riuscire a riprendere la bestiola, l'ha scorta, alla fine, vicino a una boschetta in prossimità del primo argine del fiume Torre: il cane stava annusando qualcosa...