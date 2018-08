CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LUTTOARTA TERME A pochi giorni dalla scomparsa di Sergio De Infanti, la Carnia perde un'altra delle sue storiche figure in campo turistico. È morto sabato sera Giovanni Battista Gardel - per tutti Gianni - per una vita anima di Arta Terme e del suo turismo. In moltissimi lo ricordano come «un vero galantuomo, un affermato imprenditore del settore turistico alberghiero, un valido amministratore pubblico». Gardel, venuto a mancare all'età di 79 anni, ha fatto della ricettività la sua missione di vita: è riuscito a trasformare una piccola...