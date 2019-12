Lussari, torna la fiaccolata grazie a 250 fedelissimi

L'APPUNTAMENTO

TARVISIO Torna, puntualissimo, il primo giorno di gennaio che aprirà il 2020, l'appuntamento con la fiaccolata del Lussari. Una tradizione iniziata 47 anni fa, quando un gruppo di amici decise scendere sulla pista Di Prampero, di circa 3,5 chilometri, vestiti con gli abiti della tradizione portando una fiaccola in mano. Erano in 20, oggi sono più di 250 i fedelissimi che ogni anno disegnano questo serpentone di fiaccole. Il paese si mobilita. La procedura è sempre quella, da generazioni: i pretendenti che vogliono diventare fiaccolatori danno la loro disponibilità a partecipare, il comitato dell'Unione Sportiva Camporosso valuta la capacità tecnica dello sciatore e poi, passato l'esame, sono ufficialmente arruolati. La telecabina del Lussari rimane aperta eccezionalmente fino alle 18.15 La fiaccolata degli adulti parte alle 18.30, preceduta alle 16.30 da quella dei bambini. alle 16:30 imitano i grandi in questa discesa benaugurale. L'Unione sportiva Camporosso ha l'onere e l'onore di sostenere la Fiaccolata del Lussari che rappresenta un evento di valore per il territorio e lo vogliamo fare proiettandoci a quella che nel 2023 sarà la 50° edizione della manifestazione, dice Damiano Matiz, presidente del sodalizio. Quattro locali del luogo ospiteranno il tour Aspettando la Fiaccolata ed in serate diverse daranno la possibilità di iscriversi alla manifestazione: il 26 dicembre alla Bettola, il 28 al Bar Lory, il 29 dicembre_Green Wood snack bar Camporosso, il 30 il Bar Stella d'Oro Camporosso.

