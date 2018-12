LO STOP SAN DANIELE Un fulmine a ciel sereno per i lavoratori e sindacati. Una

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STOPSAN DANIELE Un fulmine a ciel sereno per i lavoratori e sindacati. Una delle aziende simbolo del comparto agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, il Gruppo Kipre, che molti conoscono per i marchi del prosciutto crudo di San Daniele, Principe e King's, attraverso un avviso a pagamento diffuso ieri dal Sole 24 Ore, ha annunciato la rinuncia al progetto del piano industriale per un rilancio dei rispettivi stabilimenti, a causa del mancato sostegno economico da parte di un istituto di credito all'interno del gruppo di banche che invece...