IL QUADRO

UDINE Api-Confagricoltura: in casa aumenta il consumo del pesce allevato, ma pesa lo stop dei ristoranti. Luci e ombre sulle vendite di pesce ai tempi della pandemia. Questo è il quadro della situazione tracciata dall'Associazione italiana piscicoltori (Api) di Confagricoltura, avvalorata da uno studio commissionato a Crea-Mc.

«Il settore sottolinea Pier Antonio Salvador, presidente Api e titolare di impianti di troticoltura - sta attraversando un ulteriore periodo di crisi a seguito delle nuove misure attivate per ridurre la diffusione del Covid-19. Il nuovo blocco dell'HoReCa, delle pesche sportive e di buona parte delle esportazioni, causa grossi problemi agli allevamenti, che guardavano con speranza al futuro».

Per contro, il rimanere a casa ha avuto risvolti positivi sui consumi domestici di pesce, facendo registrare una crescita dell'11 per cento dallo scorso marzo, ancor più significativa se viene raffrontata con altri alimenti: solo la pasta e la verdura presentano incrementi superiori. Nel periodo di emergenza sanitaria, mette in evidenza la ricerca, si registra anche una maggior sensibilità sull'origine: le famiglie mostrano una spiccata preferenza per il pesce allevato in Italia, perché ritenuto di migliore qualità e più controllato, rispetto al prodotto di importazione.

«Quello che stiamo vivendo rimarca Salvador è un periodo estremamente difficile, che ha fatto riflettere e approfondire i temi dell'importanza di un'alimentazione equilibrata per la salute. Sempre più viene riconosciuto il valore dell'acquacoltura, che gioca un ruolo fondamentale nel comparto ittico italiano, europeo e globale, perché produce alimenti di qualità e genera occupazione».

Il 48 per cento dei consumatori, si legge nello studio, continua a modificare le proprie abitudini alimentari in conseguenza della pandemia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA