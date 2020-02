L'INCONTRO

UDINE Evitare l'esodo dei medici dal sistema sanitario regionale e abbattere le liste d'attesa. Dalla conferenza nazionale di Cimo-Fesmed che sono all'ospedale di Udine conta oltre 200 iscritti, è uscito ben di più delle perplessità sul contratto collettivo nazionale di lavoro che, secondo il sindacato, se male applicato, in Regione e nelle Aziende, potrebbe essere distruttivo per il nostro Sistema sanitario. Ne sono emerse due proposte che approderanno sul tavolo della Regione, in particolare del vicegovernatore con delega alla salute, Riccardo Riccardi. La prima è la richiesta per gli ospedali hub, quelli di riferimento, di avere una continuità assistenziale garantita da una guardia attiva sulle 24 ore per le specialità. Come si fa? Siamo una rete di ospedali spiega il segretario regionale di Cimo-Fesmed, Giulio Andolfato Noi proponiamo di far convergere negli hub gli specialisti degli ospedali spoke, naturalmente quelli che lo desiderano, in modo da integrarsi nella rete di alta specializzazione della regione. Un esempio su tutti. L'ospedale di Udine è dotato di 41 sale operatorie, ma precisa Andolfato dalle 14 del pomeriggio solamente 5 sono attive. Dunque, se dagli ospedali del territorio si desse rinforzo agli hub, secondo il sindacato si potrebbero abbattere le liste d'attesa e tenere le sale operatorie funzionanti per molte più ore. Negli spoke spiega ancora si possono seguire solo i pazienti ricoverati con la guardia medica. Non è un tagliare, ma modificare l'assetto. È così che si crea la rete ad alta specialità. Una formula che potrebbe essere attrattiva per i medici che vogliono fare esperienza e confrontarsi con gli specialisti che nei grandi ospedali hanno una maggiore casistica. Medici che non bisogna lasciarsi sfuggire. Anche questo punto è stato toccato dalla Cimo che chiama in causa il potere d'acquisto dei medici, sempre più eroso negli ultimi anni. Siamo passati dalla paga di un consigliere regionale a quella di un operaio specializzato. Il mancato riconoscimento delle ore straordinarie non pagate perché concorrono al raggiungimento degli obiettivi aziendali, ad esempio, non solo non è stato cancellato dal novo contratto, ma perfino rimarcato, con il rischio che i medici se ne vadano come sta accadendo qui a Udine.

Su questo punto, come conferma il segretario regionale, il neodirettore generale dell'AsuFc Massimo Braganti ha mostrato un'apertura, dicendoci di essere disponibile a ripetere i vecchi accordi aziendali per rendere meno dannoso il contratto nazionale e per noi questa disponibilità rappresenta una grossa apertura. Tutte azioni per contenere l'esodo dei bravi medici, attratti dal settore privato che offre certamente contratti più vantaggiosi. Qui s'inserisce la seconda proposta che Riccardi sarà chiamato ad analizzare, ovvero la possibilità per i medici ospedalieri di esercitare la libera professione nel privato convenzionato oltre l'orario di servizio, tramite la stipula di apposite convenzioni. La libera professione viene già esercitata tra le mura dell'ospedale dalla maggior parte dei camici bianchi, la cosiddetta intramoenia. Cosa cambia farlo altrove? Anche questo concorre ad abbattere le liste d'attesa perché l'utente si presenta con la prescrizione pagando il ticket come farebbe in ospedale, mentre il compenso dei medici vien gestito tra la Regione e i privati. In poche parole precisa la Regione che eroga soldi ai privati per le prestazioni in convenzione, poi se li fa restituire per pagare i medici ospedalieri che hanno prestato servizio in queste strutture.

