Lignano si ribella: basta con questa Pentecoste

LA PROTESTALIGNANO «Attualmente il ponte di Pentecoste offusca la bella immagine di Lignano». È il grido d'allarme che ieri circolava nella località balneare, nonostante quest'anno si sia avuta una Pentecoste sottotono. Gli ospiti d'oltralpe sono sì diminuiti, ma sono bastati quelli arrivati per mettere sottosopra Sabbiadoro. Girare per la città durante la notte alle donne non è stato consigliabile, mentre all'alba si incontrano giovani ubriachi che non ricordano dove hanno prenotato, bivacchi un po' ovunque e in macchina, ragazzi...