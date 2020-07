I LAVORI

LIGNANO Interventi per mettere in sicurezza Lignano e il suo territorio dal rischio di esondazioni ed evitare così gli allagamenti che in passato si sono verificati. È stato sottoscritto nei giorni scorsi un protocollo di intesa fra la Città di Lignano Sabbiadoro, Cafc e Consorzio di bonifica pianura friulana, per progettare e realizzare numerosi interventi con lo scopo di mitigare il rischio idraulico nel territorio lignanese.

Previsto da parte del Consorzio il raddoppio della dorsale di bonifica lungo Corso dei Continenti (dallo sfioratore di Viale delle Terme all'idrovora di Punta Tagliamento), per una lunghezza di 1650 metri e con la realizzazione di un bacino di invaso per la laminazione delle piene verso l'idrovora di Punta Tagliamento. Poi, nel piano rientrano l'adeguamento presso l'idrovora Campilunghi (Via dello Stadio) con potenziamento delle idrovore, la sistemazione dell'idrovora di Val Lovato. Cafc, invece, prevede di realizzare lavori di adeguamento presso l'idrovora Campilunghi (via dello Stadio) con abbassamento delle quote delle soglie sfioranti, un canale scolmatore interrato che, a partire dalla confluenza tra Viale degli Alisei e via Garibaldi (Parco Hemingway), prosegua verso Nord per recapitare le acque verso il canale Lovato e la sostituzione e ampliamento del collettore su via Miramarevia della Quercia (sino all'arrivo degli organi di sfioro del manufatto scolmatore su via dello Stadio) e della dorsale afferente.

Complessivamente, a seconda delle soluzioni tecniche che saranno adottate, questi interventi avranno un importo stimato fra i 13 milioni e mezzo ed i 15 milioni e mezzo di euro. Secondo la presidente del Consorzio Rosanna Clocchiatti «il Comune di Lignano, così come numerosi comuni della Bassa Friulana, affida la sua sicurezza idraulica e idrogeologica ad un sistema di opere di bonifica che deve essere costantemente monitorato e mantenuto». Per il presidente di Cafc Salvatore Benigno: la cooperazione rafforzata con il Consorzio e il Comune per la mitigazione del rischio idraulico rappresenta «una priorità a cui la firma del protocollo d'intesa fornisce una decisa spinta di attuazione». Per il sindaco Luca Fanotto era «necessario rafforzare le opere di difesa idraulica per una mitigazione del rischio connesso, considerati gli eventi di allagamento che hanno interessato, negli ultimi anni, il territorio comunale con anche danni al patrimonio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA