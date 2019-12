Lignano bandisce la plastica, il bilancio di una stagione sempre più ecologica

IL BILANCIO

LIGNANO Il 2019 che si avvia a conclusione ha visto la realizzazione della prima stagione turistica plastic free per Lignano. Per gli operatori del Consorzio SpiaggiaViva sono stati mesi di grande impegno. Il bilancio è di tutto rispetto. Volendo dare un'indicazione del quantitativo di materiale utilizzato, durante l'estate, in sostituzione della plastica monouso, il consorzio fa un elenco significativo: 276.000 cannucce, 18.500 piatti e contenitori vari, 84.300 bicchieri e 12.600 palette e cucchiaini per gelato.

«Tutti gli stabilimenti della spiaggia sono stati impegnati non solo nell'utilizzo dei nuovi materiali sostitutivi della plastica spiega la presidente del Consorzio, Donatella Pasquin ma anche in una serie di attività di sensibilizzazione dei loro ospiti verso il rispetto per l'ambiente, attraverso la promozione e l'organizzazione di una serie di laboratori e di spettacoli ludico-didattici che hanno interessato più di mille persone, fra bambini e adulti. Iniziative prosegue Pasquin - che hanno coinvolto direttamente i tanti turisti della nostra spiaggia e che hanno incontrato, nella maggioranza dei casi, la loro approvazione e il loro sostegno. Per noi operatori del Consorzio SpiaggiaViva Cuore di Lignano conclude la presidente - un incentivo e un incoraggiamento a proseguire con il progetto Plastic Free, convinti che tante gocce contribuiscono a un mare pulito».

Lignano per l'estate 2019 con la società Lignano Pineta ha puntato molto sul turismo slow e la mobilità sostenibile, installando in collaborazione con Repower, diverse colonnine per la ricarica di auto elettriche ed e-bike, che erogano energia elettrica da fonti rinnovabili certificata dal Tüv che ne garantisce la provenienza (nel caso di Repower da propri impianti eolici). «Ogni anno fra gli stabilimenti balneari, il porto turistico Marina Uno e l'hotel President Lignano la società Lignano Pineta consuma complessivamente circa 700mila KWh derivanti dalla fornitura Verde dentro evitando così l'emissione in atmosfera di circa 350 tonnellate di anidride carbonica», spiega il presidente della società Lignano Pineta, Giorgio Ardito.

