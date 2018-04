Lignano, al debutto la prima spiaggia a bitcoin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOLIGNANO Tutto è pronto a Lignano Pineta per il via all'implementazione del sistema di pagamento in bitcoin. Affitto degli ombrelloni, darsena Marina Uno, albergo President ed altri: tutto può avvenire anche con internet. Il progetto è dell'azienda veneziana Triveneto Servizi.L'iniziativa è stata presentata ieri nella sede della società Lignano Pineta da Marco Zuin e Andrea Magro, soci di Triveneto Servizi assieme a Roberto Bontempi. Si tratta della prima spiaggia in Italia e forse in Europa, che adotta questo sistema di pagamenti....