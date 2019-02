Legacoop sui profughi: «Accogliamo esseri umani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMMIGRAZIONEUDINE Accogliamo umani, sarà questo il tema dell'assemblea regionale di Legacoopsociali Friuli Venezia Giulia prevista a Udine lunedì 11 febbraio alle 15 nella Sala conferenze di Legacoop Fvg in via Cernazai 8.Da sempre la nostra associazione è impegnata spiega il presidente di Legacoopsociali Fvg, Gian Luigi Bettoli -, insieme agli altri enti del Terzo settore, nelle politiche di accoglienza di immigrati, profughi e richiedenti asilo che giungono nel nostro Paese sia per lavorare che per sfuggire alle sempre più gravi...