LE REAZIONI

TARVISIO «Un errore della ditta che non ha rispettato quanto approvato dalla Giunta». Dopo la lettera di scuse inviata al Comune di Tarvisio dalla Vivai D'Andreis di Latisana, incaricata alla progettazione e realizzazione dei lavori di riqualificazione della rotonda di Camporosso, il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e l'assessore Antonio Petterin provano a chiarire quanto accaduto riguardo le scritte errate comparse sui pannelli in corten messi negli ultimi giorni. Protagonisti sono ancora i social, gli stessi dove erano comparse l'ironia prima e l'indignazione poi. «È un errore inammissibile - spiega Petterin -. Come ha scritto il sindaco Zanette sul gruppo Facebook Tarvisio in Comune (pagina d'informazione dell'amministrazione comunale ndr), i lavori della rotatoria sono in fase di esecuzione. La rotonda sarà contornata da una fascia con due scritte Città di Tarvisio, una in entrata e una in uscita e con quattro scritte benvenuti, due per ogni lato, in italiano tedesco, sloveno e inglese». Quello che si vede ora, è dunque solo lontanamente il risultato finale, con l'aspetto definitivo del nuovo ingresso a Tarvisio che sarà completato in primavera. Anche le scritte sono quindi da considerarsi provvisorie e, in parte, non sono quelle che i turisti potranno leggere. «Appena saranno pronti i pannelli corretti, ci sarà l'allestimento completo - sottolinea Petterin - e tutti i costi saranno a carico della ditta». Sì, pannelli corretti, al plurale, perché oltre al benvenuto in inglese (welcome con una elle di troppo) e alla scritta in cirillico montata sottosopra «che però non era prevista e quindi sarà tolta», anche il benvenuto in italiano non è corretto. In molti avevano rilevato la stranezza di un saluto posto al singolare e avevano ragione. Anche in questo caso si tratterebbe di uno svarione della ditta con «la scritta benvenuto che sarà sostituita da benvenuti, al plurale». Il sindaco sui social ha pubblicato una parte del rendering che aveva ottenuto il via libera. In quell'immagine si vedono i saluti in tedesco (l'unico sempre corretto) e in inglese che, come rileva Zanette, «era scritto welcome e non wellcome».

Tiziano Gualtieri

