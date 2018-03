CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE DIRETTIVEUDINE Centocinquanta mila euro da spendere secondo precise direttive impartite dalla Giunta regionale: è la cifra stanziata per il 2018 dalla Regione a favore del Fondo speciale di Finest, la società per l'internazionalizzazione partecipata al 73,2% dalla Regione attraverso Friulia, che ora ha anche precise indicazioni su come ottimizzare quelle risorse a favore del settore produttivo del Friuli Venezia Giulia.L'Esecutivo regionale, infatti, ha approvato le linee operative che indicano i canali di spesa. L'obiettivo generale...