Le aree commerciali arroventano il confronto fra candidati

VERSO IL VOTOUDINE Aree commerciali inespresse e futuro degli spazi dismessi: a Udine, temi caldissimi della campagna elettorale per le Comunali. Al mattino esordisce il candidato del centrodestra Pietro Fontanini con una nota, per dire che «ci impegniamo a modificare il piano regolatore, bloccando da subito le zone H. In particolare, per quanto riguarda la destinazione dell'ex Dormisch, è assurdo prevedere un nuovo supermercato. Ha più senso realizzare nell'edificio dismesso un centro di servizi per attività legate alla formazione e...