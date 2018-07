CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVOROUDINE Il tappezziere è donna. Il sarto dell'imbottito torna di moda. Ed è indiscutibilmente una figura in rosa. Che manualità e artigianalità siano di nuovo in auge lo dimostra l'ottima risposta al corso per tappezzieri e cucitori dell'imbottito Soft Design Academy avviato a Udine e a Pordenone dal Cluster Arredo e Sistema Casa, in collaborazione con la Regione Fvg ed Enaip Fvg. Delle 42 domande pervenute agli organizzatori sono stati selezionati 17 corsisti a Udine e 14 a Pordenone; 17 le aziende disponibili ad ospitare i tirocini...