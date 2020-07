LAVORI PUBBLICI

UDINE (al.pi.) Partono i lavori per la pista ciclabile in via Cividale, la cui realizzazione è compresa tra i 18 interventi del mega progetto Experimental City, che con un investimento di quasi 30milioni di euro (tra pubblici e privati), cambierà il volto di Udine Est e del compendio della ex caserma Osoppo. Il cantiere, che dovrebbe prendere il via il 27 luglio, porterà alla realizzazione di una doppia pista (una per ogni lato della strada) dall'intersezione con piazzale Oberdan (anch'essa interessata da un cantiere per la realizzazione della rotonda) all'area Fuc (Ferrovie Udine-Cividale), con uno sviluppo di circa 3 chilometri; il Comune, tra l'altro, ha modificato il progetto originale per evitare di dover tagliare tutti gli alberi, riuscendo così a salvare la fila sul lato nord. I lavori serviranno anche per sistemare il tratto nord del marciapiede della principale arteria verso est, una porzione di circa 350 metri tra piazzale Oberdan e il passaggio a livello. Oltre quest'ultimo sono previsti interventi puntuali su alcuni attraversamenti pedonali per renderli maggiormente accessibili anche ai disabili (saranno anche installati i percorsi tattili) e le strisce saranno del tipo ad alta visibilità, mentre dieci attraversamenti, quelli più pericolosi, saranno resi più sicuri grazie a un sistema di illuminazione trasversale. Il cantiere dovrebbe durare 240 giorni e i lavori costeranno circa 785mila euro. Dal 27 luglio al 30 settembre ci saranno delle modifiche alla viabilità: tra piazzale Oberdan e il centro intermodale sarà introdotto il divieto di sosta su entrambi i lati della strada nei tratti man mano interessati dai lavori e il restringimento della carreggiata (in caso di necessità, sarà attivato il senso unico alternato per brevi tratti). Nel frattempo, procede la realizzazione della rotatoria tra via Cividale e viale Trieste: per la fase 3 ci saranno nuovi cambiamenti per il traffico veicolare dal 22 al 31 luglio; in piazzale Oberdan la parziale circolazione a rotatoria proseguirà con direzione da via Diaz/Renati verso viale Trieste (o via Pracchiuso) nonché con direzione da viale Trieste verso via Renati; saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo nelle aree interessate dai lavori e il divieto di transito verso via Cividale per i veicoli provenienti da viale Trieste e via Renati/Diaz, con deviazione dei flussi veicolari da viale Trieste verso via Renati (con obbligo di proseguire diritti) e da via Diaz/Renati verso viale Trieste o via Pracchiuso (con obbligo di proseguire diritti o svoltare a destra).

NUOVE ASFALTATURE

La giunta ha dato il via libera ai progetti definitivi per la sistemazione di diverse strade cittadine per un totale di 1,9milioni di euro: 900mila euro saranno investiti sugli acciottolati, con il completamento di via Gemona (fino a piazzale Ososppo, per un intervento di due mesi), via Vittorio Veneto dal Duomo all'incrocio con via Aquileia (un mese e mezzo di lavori), via Grazzano (due mesi, per sistemare la strada da via Cisterna a piazza Garibaldi); sarà rifatta anche via Superiore. Un milione di euro servirà per gli asfalti; saranno coinvolte tratti delle vie Sondrio, Codroipo, Sanremo, Emilia, diverse strade del Peep Est (laterali dei viali Afro, Mirko e Dino Basaldella e di via Riccardo di Giusto); le vie Molini, Legnago, del Boscat, Gonars, Marsala, Caduti del Lavoro, dei Rizzani e parte di Largo dei Pecile e, nel Peep Ovest, le vie San Domenico, Resistencia, Derna e Massaua.

