LAVORI IN CORSO UDINE Bisogna attendere ancora qualche giorno perché via

LAVORI IN CORSOUDINE Bisogna attendere ancora qualche giorno perché via Aquileia sia restituita ufficialmente alla città. La scorsa settimana, infatti, la ditta si è occupata di rimuovere le strisce blu dei parcheggi a ridosso della pista ciclabile, che l'amministrazione comunale alla fine ha deciso di togliere; confidando in un meteo clemente, domani o martedì, la stessa impresa rifarà il sottile strato di resina che era stato asportato con la cancellazione della vernice: la sindone grigiastra che era rimasta sul porfido e che aveva...